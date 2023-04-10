كما ولدتها أمها.. بدون خجل مشهورة سناب شات في السعوديه خطفت جمهور سما المصري بفيديو قوي بوصله رقص شرقي

فنون - ياسمين التهامي - تصدرت مشهوره مواقع التواصل الاجتماعي موديل محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا وذلك بعد اطلالتها القويه على موقع انستغرام.

وقت ما تداول فيديو قوي يظهر الفنانه موضي الاشوري على التواصل الاجتماعي في المملكه العربيه السعوديه وهي ترقص بحركات قويه للغايه اعتبرها الكثيرون غنيه بعض الشيء لكن بعض المتابعون اعتبرها استعراضها كما تفعلها الفنانه سما المصري.

موديل ايش لا ترتدي فستان قصير وشفاف كما هو معتاد لكنها كانت ترتدي فستان محتشم زي اكمام طويله وتركت شعرها مستدل على كتفها وقامت بوضع القليل من المكياج والله ربي اطلاله قويه للغايه ونشرت هذه الصوره على حسابي على موقع التواصل الاجتماعي