بدون خجل.. فيديو محذوف للفنانه مشهوره بمشهد مسرب وتصرخ الفنانه باعلي صوتها براحة عليا الله يسترك عندما تحول المشهد الي حقيقة وخلعت الفنانه ملابسها كاملة

فنون - سعد محمود - جسدها الفنان الشهير للغايه يا فتحي عبد الوهاب الكثير من الاعمال الفنيه وشارك في فيلم عصافير النيل مع الفنانه القديره عبير صبري.

حيث في بدايه هذا الفيلم القوي جمعتهم 2000 كاجران كاصدقائي يحبون بعضهم البعض وبينهم نظرات عاطفيه كبير للغايه لكن بعد ذلك تحولت هذه العلاقه بينهم وتكونت الى رابطه حب بعدما كان ينظرون بعضهم الى كانهم اصدقاء وجدان ينظرون بعضهم الى كعاشق وعاشقه.

وباتم يقتربون من بعضهم اكثر فاكثر حتى في النهايه استطاع ان يطولوا علاقتهم بين بعضهم ويغتنوا في في مشهد قوي للغايه ومن هذا المشهد تبدا بعض المشاهد القويه الغايه التي يصفها الجمهور بالمخله والتي لا يستطيع المشاهد ان يشاهده معه كامل اسرته.

والله لتعبير صبري مع الفنان الشهير فتحي عبد الوهاب في غرفه النوم فوق السرير وهم يقبلون بعضهم البعض يضاعات وضع قوي للغايه.

فيلم عصافير النيل وفيلم مصري عرض 2010 وتحديدا في التسعينات تم تصنيفه في