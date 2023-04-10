شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 18.. الشافعى يشترط قبول المرأة واستئذانها قبل زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت الحلقة 18 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، عقد قران هند "سلمى أبو ضيف" على "عقيل" فى المسجد وفى جمع من المسلمين ، يتدخل الإمام الشافعى ويطالب بأن تستأذن هند فى زواجها استنادا إلى قول رسول الله: "لا تكره ثيب على زواج" و"الأيم أحق لنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها". وهنا يذهب الجمع لاستئذان هند فى أمر زواجها.

وترجع هند (سلمى أبو ضيف) عن قرار هربها من البيت قبل يوم زواجها من شقيق زوجها المتوفي، وذلك لتجنب إحراج خالها، ورفضت هند التواصل مع حبيبها عمرو (رامز أمير) مما جعله يلجأ للإمام الشافعي طلبًا لمساعدتهما.

وتمكت هند من الحصول على فرصة رفض الزواج بعد أن تدخل الإمام الشافعي قبل إتمام الزواج وطلب منهم سؤال هند عن موافقتها، وانتهت الحلقة بسؤال هند إذا كانت تريد الزواج أم لا. فترى ما هو جواب هند؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة المقبلة.

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.