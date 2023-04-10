شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشهد قتلها فى الكتيبة 101.. نينا مغربى: تعلمت الكثير من فتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "الكتيبة 101"، أحداثاً مليئة بالتشويق والإثارة، حيث نفذ التكفيريون خطتهم في قتل "إيمي" الشخصية التي تجسدها الفنانة نينا مغربي، فهي زوجة "وحيد" والذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

ورأى فتحي عبد الوهاب جثة "إيمي" في مشهد مؤثر، خاصة أن الأخيرة كانت لا تعلم بما يعمله زوجها، وكل جريمتها هي محبتها له، ورغبتها في التواجد معها وبالتالي انتقلت من القاهرة إلى العريش للعيش معه.

وأعربت الفنانة نينا مغربي، خلال تصريحات لها، عن سعادتها البالغة بمشاركتها في هذا العمل الوطني الهام، مشيرة إلى أن دورها بمثابة إضافة كبيرة لها في مشوارها الفني.

وأكدت أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان فتحي عبد الوهاب، بجانب أنها تعلمت منه الكثير.

تدور أحداث مسلسل «الكتيبة 101» في إطار درامي حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء ويعرض المسلسل بطولات القوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

يضم مسلسل «الكتيبة 101» عددًا كبيرًا من نجوم الفن: منهم الفنان آسر ياسين، الفنان عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وليد فواز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة.