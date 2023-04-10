شكرا لقرائتكم خبر عن جت سليمة الحلقة 3 .. دنيا تستعين بكلمات أغنية لـ"ويجز" لدخول قصر السلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جت سليمة الحلقة 3، قيام دنيا سمير غانم "سليمة" بالاستعانة بكلمات أغاني ويجز، منها دورك جاي وأغنية شاكيرا Whenever وذلك لتستطيع العمل في قصر السلطان "طمعان" لإنقاذ شقيقها من القصر.

ويوافق أشرف عبد الباقي، علي تشغيل سليمة والموكوس في قصر السلطان لتغني في حفل زفاف الأميرة، وذلك بعدما أقنعته بغنائها لأغنية عدوية "يا بنت السلطان".

من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، يعرض على قناة cbc الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحًا، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات ، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية، إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته هشام ماجد محمد سلام، سمير غانم، أحمد رزق، بيومى فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، دلال عبد العزيز، روجينا، هنا شيحة، وإخراج خالد الحلفاوى.