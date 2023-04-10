شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 18.. العترة يهدد سحر بعد إدارتها للمصنع وطارق مديون بسبب المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذهب العترة إلى منزل سحر (مها نصار) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 لتهديدها بعد إدارتها للمصنع، وطرده منه، وأعطاها مهلة مدتها أسبوع لتعيده، كما هددها بابنها الوحيد، كما يساعد زيدان (ماجد المصري) مهرة (ياسمين عبد العزيز) في شراء مصنع لتجديده، مما يتسبب في زيادة غضب صفاء (انتصار) ويمنى (هدى الإتربي) منها، إذ قامت الأخيرة بعمل عن أحد الدجالين لإيذائهم.

ويقع طارق (أحمد غزي) في أزمة، إذ إنه مديون لأحد الرجال مقابل المخدرات التي يتعاطاها، ويأخذ من مهرة عقدا ويعطيه للرجل، من أجل شراء مخدرات.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.