شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. مهرة تعيّن سحر مديرة للمصنع وتطرد العترة منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 معرفة أنور (أحمد بدير) بالكمين الذي خضع له جابر (أحمد العوضي) أثناء عودته من تنفيذ أول عملية سلاح، ولكن جابر يستطيع الفرار منه، ويحاول إنقاذ شريكه في المهمة، بعد إصابته بالنار.

تذهب مهرة (ياسمين عبد العزيز) إلى أحد مصانع زيدان (ماجد المصري) لتتابع العمل، وتبلغ يسري بعدد من الإجراءات التي قررتها والخاصة بالتأمينات والسجل التجاري، كما أعطته أوراقا خاصة بنقله من المصنع، وطرد العترة (محمود غريب) منه، وتعيين سحر (مها نصار) مديرة للمصنع.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.