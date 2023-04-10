شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. جابر ينفذ أول عملية لتجارة السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18 بتنفيذ جابر (أحمد العوضي) أول عملية لتجارة السلاح، بعد استماعه إلى تعليمات أنور (أحمد بدير)، وبالفعل يتسلم السلاح من بعض الرجال ويعطيهم المال، وأثناء عودته يهاجمه بعض الرجال ويضربون عليه النار، وحاول تفاديهم والهرب منهم، كما تواصل مهرة (ياسمين عبد العزيز) عملها في شركات زيدان (ماجد المصري) وأعطاها عقد ألماظ هدية.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.