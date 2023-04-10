شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 18.. حمزة المنوفى يرشح نفسه فى الانتخابات أمام عبد الجبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، قيام المتطرف حمزة أبو المجد المنوفي بترشيح نفسه في الانتخابات أمام أبو عصاية وعبد الجبار، مستغلا شعار الإسلام هو الحل، ليصل إلى مراده بالفوز في الانتخابات ضمن أحداث المسلسل.

يعرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، كما تُعرض على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتستمر نيللى كريم في طرح قضايا المرأة خلال العمل مثلما اعتادت على ذلك في مسلسلاتها الماضية، إذ تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.