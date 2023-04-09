هذا الطفل أصبح من أشهر نجوم الفن وأثير حوله الكثير من الجدل بسبب رفضه إستمرار زوجته الفنانة المشهوره في الغناء.. من هو ؟!

كتب امير فتحي في الأحد 9 أبريل 2023 11:47 مساءً - دائمًا ما تبهرنا صور النجوم في مرحلة الطفولة، وهذا ما حدث عندما شاركت إحدى الصفحات الفنّية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، صورة لفنان مصري في طفولته.

وظهر النجم في الصورة ويبلغ من العمر قرابة سنتين، وصورة أخرى لنفس الطفل وكان حينها يبلغ من العمر قرابة 4 سنوات.

أنه المطرب والملحن والموزع رامي جمال، المغني الذي يحبه عدد كبير من الشباب ولديه الكثير من المعجبين والمعجبات.

نشأة رامي جمال

ولد رامي جمال في المنصورة في 25 يوليو 1984، ويبلغ من العمر 39 سنة، واسمه بالكامل رامي جمال عبد الوهاب الفقي، قطن في المنصورة حتى حصوله على الشهادة الثانوية ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بكلية التربية الموسيقية بحلوان.

بدايات رامي جمال

أحب الغناء منذ صغره وتعلق بالغناء الأصيل ومطربيه كأم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، كان لوالده الفضل الكبير في نجاحه حيث وجد فيه رامي الداعم والمساند طوال مشواره الفني؛ بدأ مشواره الفني بالمشاركة في برنامج ستار ميكر ووجهت إليه انتقادات كثيرة من لجنة التحكيم إلا أنه لم يفقد عزيمته أو طموحه وكانت هذه المسابقة بمثابة نقلة نوعية في حياته المهنية.

مرض رامي جمال

أصيب رامي جمال سنة ٢٠١٧ بمرض البهاق وأعلن عن إصابته عبر حسابه الشخصي على الـ «فيسبوك» حيث قال لمتابعيه أن بقع بيضاء قد بدأت تظهر في جسمه وعند فحصه من قبل طبيبه أخبره أنه مرض البهاق وأنه مرض ليس له علاج، وقد لاقى الكثير من الدعم من قبل متابعيه الذين دعوا له بالشفاء، وقدم سنة ٢٠٢٠ أغنية “سقف” كهدية لمتابعيه ومحبيه واشترك فيها عدد كبير من نجوم الغناء.

رامي جمال وزوجته

تزوج رامي جمال سنة ٢٠١٤ من الفنانة ناريمان بعد قصة حب طويلة، وكان قد لحن لها عدد من الأغاني قبل زواجهما منها أغنية “مع نفسك” وأغنية “الحال دا مش نافع” وأغنية “مبقاش فيه حاجة” من ألحان وكلمات رامي جمال، وكانت الفنانة ناريمان قد أعلنت اعتزالها الفن بعد زواجها من الفنان رامي جمال بالاتفاق المسبق بينهما.

وأشار رامي في أحد التصريحات التليفزيونية أنه طلب من زوجته الاعتزال نظراً لصعوبة المهنة ومشاكلها الكثيرة التي لا تنتهي، وقدمت ناريمان نفسها للجماهير من خلال مشاركتها في ألبوم “شخبطة على الحيط” سنة ٢٠١١ وضم الألبوم مجموعة من أشهر نجوم الغناء مثل رامي جمال، تامر علي، خالد علي، محمد حماقي.

أغنية رامي جمال لأهل المطرية

أعلن الفنان رامي جمال إهداء أغنية خاصة لأهل منطقة المطرية بسبب أكبر مائدة إفطار لرمضان، ومن المقرر أن يطرحها قريبًا.

ونشر الفنان رامي جمال ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا فيها: أهل المطرية اللي عملوا أكبر مائدة إفطار لرمضان، واللي كل سنة بيعملوها وبيورونا روح مصر الحلوة.

وتابع رامي جمال: ليكو مني هدية بتوصف جمالكم، يومين إن شاء الله وهنزلها، والسنة الجاية أنا عازم نفسي عندكوا.

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وكانت آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية قمر ومنور، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: حبيبي يا للي قمر ومنور دنيتي بيك.. تعالى بس أحكيلك قرّب خايف ليه حبيبي يا للي قمر ومنور دنيتي بيك.. تعالى بس احكيلك قرّب خايف ليه دا كلام بيننا وسر ف بير.. حكايات بين لحظة والتانية أنا لو أوصف حاسس إيه هحتاج ستين سنة قدام.. مفيش حاجة حبيبي معاك بتشغلني نسيت روحي نسيت الناس طول مانا جنبك كله تمام.. تقول كلمة شوق بعنيك بتقتلني.

أغنية قمر ومنور لرامي جمال

كما نجحت كلمات الأغنية في تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وبحث عنها الجمهور بشكل كبير، وتعد واحدة من أنجح أغاني الفنان رامي جمال.

ومن أشهر أغاني رامي جمال (الغربة طالت، يارب، فاكرني هنسى، البعاد هيفرق ايه، اتفضل امشي، بلد الحب، ما فيش منها، اللي مشيو، ولو ع النسيان).

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