شاهدوا كمال نجل الفنان الراحل عزت أبو عوف في ظهور نادر له.. ممثل شهير في فيلم “عبود على الحدود”!

كتب امير فتحي في الأحد 9 أبريل 2023 11:47 مساءً - الفنان الراحل عزت أبو عوف كان يحرص باستمرار على الظهور مع شقيقاته الأربعة وابنته المخرجة مريم أبو عوف في أي من المناسبات الخاصة أو الفعاليات الفنية بمصر، لكنه كان نادر الظهور برفقة ابنه الوحيد “كمال”.

ظهور نادر لنجل عزت أبو عوف

ولم يظهر كمال بصحبة والده وعائلته إلا مرة وحيدة تقريبًا، عندما احتفلت الأسرة بعيد ميلاد عزت أبو عوف الـ69 عام 2017، والذي عبر الجمهور وقتها عن تشابه ملامحه مع والده وشقيقته.

ويبدو أن كمال أبو عوف حاول الدخول إلى مجال السينما والإخراج، لكنه لم يستمر في العمل بها كثيرًا، فلم يشارك سوى في فيلم “عبود على الحدود” كمساعد مخرج ثان، كما قام بدور زوجة والد عبود الصعيدية التي لم يظهر وجهها طوال الفيلم. وهو الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1999، ولعب بطولته الفنان الراحل علاء ولي الدين، كما شارك فيه عزت أبو عوف.

من هو كمال عزت أبو عوف الذى لا يعرفه أحد؟

كمال عزت أبو عوف متزوج ولديه ابنه وحيده اسمها “صبا” عمرها 14 سنة تعيش فى أمريكا ويسافر للإطمئنان عليها كل فترة لكنه يعيش بشكل كامل مع والده فى الفيلا التى يمتلكها بكومباوند بالم هيلزفى منطقة 6 أكتوبر.

أما فيما يخص تواجد كمال أثناء فترة مرض والده الأخير، فعلى الرغم من عدم تعرف البعض عليه أثناء تشييع جثمال عزت أبو عوف إلا أنه كان متواجداً وكان أول الموجودين فى عزاء والده عام 2019 فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

مريم عزت أبو عوف

يذكر أن الراحل عزت أبو عوف لديه أبنه تعمل في المجال الفني كمخرجة، والتي كشفت صلة قرابتها بعائلة أبو عوف الفنية من خلال بعض اللقاءات التليفزيونيه، وأيضاً من خلال بعض التصريحات الصحفية كانت تجريها خلال فترة مرض والدها لتطمئن جمهوره عليه.

وبالتعريف عن مريم أبو عوف، يُذكر أنها مخرجة مصرية من مواليد محافظة القاهرة. تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قبل أن تسافر إلى لندن لتدرس هناك اﻹخراج السينمائي، وبعد عودتها من لندن قامت بإخراج فيلم تسجيلي قصير (تاكسي) حصلت عنه على عدة جوائز، بعدها عملت كمساعد مخرج لعدة مخرجين منهم المخرجة كاملة أبو ذكري والمخرج شريف عرفة.د

ثم شاركت فى إخراج عدد من حلقات المسلسل الدرامى (لحظات حرجة) فى عام 2007، وفى 2009 قامت بإخراج أول مسلسل تليفزيونى لها (هالة والمستخبي) بطولة النجمة ليلى علوى، والذى نالت عنه الإشادة من الجمهور و النقاد، كما أخرجت مسلسل (امبراطورية مين) مع هند صبري.

أما في السينما فكان أول عمل لها هو فيلم (بيبو وبشير). وكان آخر أعمال المخرجه الشابه مريم أبو عوف (مسلسل تغيير جو) بطولة الفنانة منة شلبي الذي يعرض حاليًا في رمضان 2023.

مشوار الفنان عزت أبو عوف

يُذكر عن الفنان عزت أبو عوف، أنه من مواليد محافظة القاهرة عام 1948 وتخرج في كلية طب جامعة الأزهر، لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك مجال الطب بعد مزوالته له لمدة 15 عاماً، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وحتى تقديم البرامج.

لقبه زملائه بـ “البرنس” و”جنتل السينما” و”أخو البنات”، وأسس أبو عوف فرقته “4M” عام 1979 بعد انهيار فرقة Black Coats واعتمد عزت أبو عوف على العنصر النسائي في فرقته بإنضمام شقيقاته معه وقدموا 8 ألبومات أشهرها “جنون الديسكو”، و”الليلة الكبيرة”، وغيرها

ورحل عزت أبو عوف عن عالمنا فى الأول من يوليو عام 2019 بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث كان يعانى بشكل كبير من مشاكل في الكبد والقلب، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ودفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين، وذلك بحضور أسرته ومجموعة من نجوم الفن ومحبيه.

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