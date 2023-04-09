شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الكانتو الحلقة 18.. راوية تسعى لبيع نصيبها فى السوق بعد خلاف مع طه القماش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 18 مسلسل سوق الكانتو بمواجهة (راوية) مي عز الدين لـ(طه القماش) بحقيقة ما يخفيه عنها من علاقته السابقة بـ(دهب) ندى موسى، وأيضا تجارته في الخمر، ويخبرها أن ذلك كان قبل أن يتعرف عليها، لكن تشتعل الأزمة بينهما وتتركه غاضبة، كما ترك خليل العمل لدى شحاتة بسبب جشعة وأخذه ميراث أقاربه دون وجه حق، ويترك له المحل، وتقابل راوية (رشاد) وتخبره بأنها تريد بيع نصيبها في السوق، وتطلب منه مساعدتها ويوافق على الأمر.

قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.