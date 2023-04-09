شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 18 .. العثور على عمرو يوسف مصابا ونقله إلى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل الكتيبة 101 العثور على الضابط نور "عمرو يوسف" مصاباً، مما استلزم نقله المستشفى، بالإضافة إلى استلزام إجراء عمليتين يغيب على أثرها 6 شهور عن المشاركة في العمليات، بالإضافة إلى خطة التكفيريين من أجل قتل زوجة "حكيم" فتحى عبد الوهاب، حتى يشعر أثناء حربه مع الجيش أنه هو من قتلها.



عمرو يوسف الحلقة 18 الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.