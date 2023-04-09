شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة 19.. السلطان حامد يقتحم قلعة الفرنسيين ويصل لغرفة بيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المعروضة على قناة أون دراما، الكثير من الأحداث، فقد نجح حامد في خطته التي رسمها لاقتحام قلعة الفرنسيين ودخل القلعة مع ثلاثة من الفلاحين مختفين في زي عساكر فرنسيين، ويدخل غرفة القائد بيلو.

وكانت قد شهدت الحلقة أيضا اعتداء حامد (أحمد فهمي) على شقيقته بعد أن علم بقصة حبها مع خالد أنور، وقام بتعنيفها واعتدى عليها وعلى حبيبها وعلى سارة أيضا التي يحبها والتي صُدمت فيه واختلفا.

كانت قد بدأت الحلقة في الزمن البعيد باستعدادات من قِبَل السلطان حامد وجيشه الصغير من الفلاحين لاقتحام قلعة الفرنسيين والإتيان برأس القائد بيلو، وكان عنوان الحلقة (رأس بيلو).

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة خطط حامد لاقتحام قلعة الفرنسيين وجلب رأس القائد بيلو، وذلك بعدما شرح الفرنسي بوشار لحامد ورجاله كيفية دخول القلعة وخريطة الدخول إليها ونظامها من الداخل، وبالفعل يضع حامد خطة لدخول القلعة واقتحامها .

وكان قد استعان السلطان حامد (أحمد صلاح السعدني ) بالفرنسي بوشار الذي غير اسمه لبشار ورفض العودة للجيش الفرنسي وانضم للفلاحين يساعدهم في حمل السلاح واستخدامه وضرب النار، ومنها أخذ السلطان حامد ومجموعته من الفلاحين خيل الحاج شهاب للاستعانة بها في حربه ضد الفرنسيين، وفي الزمن القريب ينقذ زوج أخت حامد والدته وأخته من الخطف بمساعدة جماعة الإخوان بعدما كان ينوي الدكتور مسعود خطفهم من قبل رجاله.

وكانت قد شهدت الحلقات السابقة حديثا دار بين حامد وجندي فرنسي خلال وطلب منه أن يخبره عن أدق المعلومات التي يعرفها عن الجيش الفرنسي، فوافق الجندي الفرنسي، وأخبره بأنه يرفض احتلال جيشه لمصر، وقال: «خلوني معاكم، أنا عايز أبقى معاكم».