شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 18 .. عصام السقا يقدم مشهد أكشن مع منذر رياحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الفنان عصام السقا خلال أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في الحلقة 18 في مشهد أكشن عندما كان يدافع عن زوج أخته "سيد" ودارت خناقة بين عائلة جعفر العمدة وأبناء حماده فتحى الله، في غياب الفنان محمد رمضان بسبب سفره لقضاء شهر العسل مع زوجته زينة، حيث قام سيد شقيق جعفر بسحب سكينة والنزول إليهم، وهجم على شوقي، إلا أن الأخير ضربه بشكل مبرح وقام بسحله في وسط الحارة قال: "دا أقل واحد في عيلة جعفر العمدة بسحله أهو"، وصفعه عدة صفعات.

وقام عصام السقا "نعيم" بضرب شوقي فتح الله، واستدعى الأخير رجاله وشقيقه كارم إلى جانب رجال عائلة العمدة ودارت معركة بين العائلتين في قلب الحارة.

وتورط الفنان محمد رمضان في قضية مخدرات خلال عودته من لبنان مع زوجته الفنانة زينة، حيث قام شخص مجهول بوضع مخدرات في شنطته.

وظهر محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18 وهو يسرع في إجراءات العودة من مطار لبنان إلى مصر وعليه الغضب الشديد بسبب ما حدث لأهله في الحارة من سحل لشقيقه سيد على يد شوقي فتح الله وضرب لنسائه الأربع على يد كارم فتح الله.

وتدخل نعيم الفنان عصام السقا صديق محمد رمضان وشقيق وداد للدفاع عن سيد وقام بضرب شوقي فتح الله، واستدعى الأخير رجاله وشقيقه كارم إلى جانب رجال عائلة العمدة ودارة معركة بين العائلتين في قلب الحارة.

وخلال الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة بكى الفنان أحمد فهيم "سيد" بشدة وقال: "هي إزاي وداد مراتى عملت كدة كانت بتنام جنبي في فرشة واحدة في الحرام ياما، دي متعرفش الحلال والحرام متعرفش غير مصلحتها بس وكنت بغرف وأديها كل اللي هي عايزاه، أنا مكنتش جايبها من الشارع دي بنت خالي متربيين مع بعض".

وأضاف: "أتاريها كانت بتسحب مني فلوس عشان تهرب، مش سيد اللي يسيب حقه"، وحمل مسدس وأراد النزول لقتلها إلا أن والدته (صفصف) منعته من النزول طالبة منه نسيان أمر وداد وعدم التفكير فيها مرة أخرى.

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العدمة صدمة الفنان أحمد فهيم "سيد" عندما شاهد زواج وداد التي على ذمته من منذر رياحنة بعد خروجه من السجن، وسط حفل كبير وسط أهالي السيدة زينب، ودخل سيد في نوبة بكاء شديدة ويذهب إلى شوقي ووداد أثناء حفل زفافهما ويقول: أنت اتجوزت مراتي إزاي وهي على ذمتي.

وكشفت الحلقة السابقة خروج "شوقي فتح الله" منذر رياحنة من السجن شقيق "دلال" الفنانة إيمان العاصي زوجة جعفر العمدة، ووصل إلى السيدة زينب وسط فرحة الأهالي، بعدما سجن بالحلقات السابقة بسبب إطلاقه الرصاص على جعفر بعدما، قام الأخير بقتل شقيقه الأصغر حسني شتا عن طريق الخطأ ليدافع عن نفسه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.