شكرا لقرائتكم خبر عن الكتيبة 101 الحلقة 18.. اختفاء الضابط نور "عمرو يوسف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ18 من مسلسل الكتيبة 101 اختفاء الضابط نور "عمرو يوسف"، حيث ظهرت علامات القلق على والدته لبلبة التي بكت كثيرا، وطلبت من أسرتها وزوجها تركها تذهب للعريش من أجل إيجاد نجلها.

كما هرب التكفيريون من الشيخ زويد، بعد القضاء على أغلبهم، عقب ضرب الطيران لهم وتدخله بناءً على الإحداثيات التي وصل إليها القوات الخاصة في الشيخ زويد.

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري مهم في مدينة العريش بشمال سيناء.