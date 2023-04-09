شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 3.. منى زكى تصلح الشبك بعد قطع أحد الصيادين له بمركبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، ذهاب "صالح" دياب، للمدرسة التي كان مقيدا بها ابن شقيقه حتى يستفسر عن مكان نقله، ولكن المسئولة رفضت إعطاءه معلومات لغير الأب والأم، وعندما أخبرها بأن الوالد متوفى، طلبت منه حضور جده وستقوم بإخباره بكل شيء.

وانتقل المشهد إلى المركب، حيث قام "عيد" بقطع شبك الصيد عن عمد وراهن صديقه بأنها الريسة "حنان" منى زكى، لن تستطيع حل هذه المشكلة، ولكنها فاجأت الجميع بإصلاحها الشبكة، وطلبت من أي شخص على المركب جاء للمزح يطلب مركبا أخرى ويعود، ولكن الجميع أكدوا أنهم جاءوا للعمل.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.