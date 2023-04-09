شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. ندا موسى تواجه جمال سليمان بمقتل شقيق نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل عملة نادرة الحلقة 18، مواجهة ندا موسى لوالدها جمال سليمان في مقتل شقيق نيللي كريم، إلا أن سليمان نفى قتله لشقيق نيللي كريم وقال لها إن الأمر لا يتعدى فكرة الشائعات والضرب تحت الحزام خاصة قبل بدء العملية الانتخابية.

يعرض مسلسل عملة نادرة على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، كما تُعرض على قناة CBC دراما الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 مساء بجانب العرض على Watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتستمر نيللى كريم في طرح قضايا المرأة خلال العمل مثلما اعتادت على ذلك في مسلسلاتها الماضية، إذ تدور الأحداث حول نادرة السيدة الصعيدية التي تخوض صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربا من أجل الحصول على حقوقها.