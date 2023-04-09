الحلقة 18 من "الكبير أوي7".. حزلقوم يتشاجر مع موظف بسبب شراب برتقالي

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشرة، من مسلسل الكبير أوى 7، عودة حزلقوم "أحمد مكى" من الخارج وذهب لتفقد مصنعه الذى اشتراه "الشرابية للشربات".

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وتشاجر مع أحد الموظفين لأنه لم يجد شراب من اللون البرتقالى، ثم أبلغه أن المصنع يمتلك فريق كرة قدم وحزلقوم رئيس الفريق لأنه رئيس الشركة ويعبر حزلقوم عن سعادته لأنه من محبى كرة القدم ولكن يجد أن الفريق لا يصلح للعب.

ويعرض مسلسل الكبير الجزء السابع عبر عدة قنوات، حيث سيتم عرضه عبر قنوات ON كما يعرض على قناة روتانا خليجية وقناة رؤيا وقناة الرشيد، وقناة ART حكايات بالإضافة إلى عدد من المنصات الشهيرة.

وتعرض حلقة جديدة من المسلسل يوميا في تمام الساعة 6:30 بعد أذان المغرب مباشرة.

وروج أحمد مكي للمسلسل من خلال طرح أغنيته الجديدة "ولعانة" علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتصدر

النجم أحمد مكي قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" وذلك عقب طرحه الاغنية.

كما حققت الأغنية نسب مشاهدة مرتفعة في الساعات الأولى من طرحها.

والأغنية من كلمات وألحان وغناء أحمد مكي، وقام بتصويرها داخل لوكيشن تصوير المسلسل.

ويشارك في بطولة الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سما إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.

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