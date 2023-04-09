الحلقة 18 من "جعفر العمدة".. وداد تصدم سيد بزواجها من شوقي: "خلعتك من 7 أشهر"

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، زواج شوقي فتح الله "منذر رياحنة" من وداد "جوري بكر" المتزوجة من "سيد العمدة" شقيق جعفر العمدة وسط حفل كبير وسط أهالي السيدة زينب.

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ودخل سيد في نوبة بكاء شديدة وذهب إلى شوقي ووداد أثناء حفل زفافهما قائلًا: "أنت اتجوزت مراتي إزاي وهي على ذمتي".

وردت عليه ووداد أنها خلعته منذ 7 أشهر ورد عليها سيد قائلًا: "هقتلك يا وداد".

هناك الكثير من القنوات الفضائية التي حصلت على حقوق عرض مسلسل جعفر العمدة وهي:

قناة دي إم سي dmc.

قناة دي إم سي دراما dmc drama.

قناة إم بي سي ون mbc 1.

قناة إم بي سي العراق mbc Iraq.

كذلك يمكنك متابعة كافة حلقات المسلسل في أي وقت على مدار اليوم على منصة شاهد ومنصة واتش ات.

ويعرض المسلسل على قناتي قناة dmc وdmc drama الساعة 7 مساء.

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب ، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء ، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20

عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة، ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه على منصة الانستقرام قائلًا “قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة”.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، فنوضح قائمة أبرز أبطال هذا المسلسل عبر النقاط الآتية:

محمد رمضان زينة مي كساب دعاء حكم أحمد فهيم إيمان العاصي هالة صدقي بيومي فؤاد فريدة سيف النصر النجم الأردني منذر رياحنة عصام السقا منة فضالي عماد صفوت أحمد داش طارق النهري جوري بكر سلوى عثمان أحمد فتحي طارق الدسوقي.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

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