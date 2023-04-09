استعدادات مكثفة لافتتاح قصر ثقافة ببا

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد قصر ثقافة ببا استعدادات مكثفة، إذ ستقوم، بافتتاحه، بعد قليل، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور هاني محمد غنيم، محافظ بني سويف، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قبل قليل، في ثوبه الجديد، وتزين قصر ثقافة ببا لاستقبال عهد جديد.

ويأتى الافتتاح في إطار تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنشاء البنية التحتية وتطويرها، جنبًا إلى جنب مع تطوير المحتوى الثقافي من أجل بناء الإنسان المصري.



نبذة عن المشروع

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإسناد تنفيذ مشروع تجدید وتطوير قصر ثقافة ببا ببني سويف إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي - مصنع 45 الحربي

يقع المشروع بمدينة ببا التابعة لمحافظة بني سويف ونفذته الهيئة القومية للإنتاج الحربي مصنع.

مساحة المبنى:

المساحة الكلية ٨٣٥م٢ المساحة البنائية ٦٥٠ م٢

الهدف من المشروع:

يعود هذا المشروع بعائد ثقافي على أهل مدينة ببا و محافظة بني سويف، ويقدم لهم العديد من الأنشطة الثقافية.

وصف المشروع

يتكون قصر ثقافة ببا من

١ - جزء الاداري

٢ - جزء المسرح

3 - الموقع العام

الدور الارضي:

أولا: الجزء الإداري

بهو المدخل الرئيسى بمسطح ١٦٠م٢ وغرفة لوحات الكهرباء و غرفة المولد

غرفة مراقبة أمنية تحتوي على وحدات الإنذار وكاميرات مراقبة و السنتر الغرفة تحكم كهربائية ومكتب إداري وكاونتر وبوفيه وعدد ۲ دورة مياه رجال وسيدات وعدد ٢ سلم على جانبي المدخل للصعود إلى الأدوار العليا

الدور الاول علوي

. عبارة عن غرفة اسقاط سينيه اي و تحكم في الصوت والضوء

مكاتب ادارية سلم معدني للصعود إلى مكتب المدير وقاعة التدريب

الدور الثاني علوي

قاعة تدريب و بروفات

مكتب مدير القصر

. دورة مياه خاصة بمدير القصر دورات مياة عدد دروة مياه

. سلم بحاري للصعود إلى السطح

السطح :

. وحدات التكييف الخاصة بالمسرح . مشايات معدنية لتسهيل الحركة نظرا لوجود

کمر مقلوب عالي المنسوب بالإضافة إلى تسهيل اعمال الصيانة لماكينات التكييف المركزي

. هاندريل معدني لزوم الحماية على أطراف السطح عمل منظومة تصريف للامطار لكامل السطح نظرا لوجود كمر مقلوب عالي المنسوب

ثانياً : جزء المسرح

ينقسم إلى جزئين صالة المسرح بمسطح ٤٠٠م . خشبة المسرح بمسطح ١٣٠م

ثالثاً : الموقع العام

• يشتمل على البوابات الرئيسية لدخول الجمهور و بوابات الهروب الجانبية للمسرح و بوابات خلفية للممثلين و الديكورات

• منطقة كشك محول الكهرباء

منطقة الخزان الارضي بسعة ٦٠م تقريبا بالإضافة إلى غرفة الطلمبات.