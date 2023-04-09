شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 18.. ريهام حجاج تبحث عن حقيقة رجب وسط شكوك كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل أحداث الحلقة 18 من مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، إذ تخبر آية زوجها شريف بكلام جميلة عن رجب، ويفرح شريف ويتمنى أن تكون جميلة ابنته، فيما تحاول جميلة مناقشة الأمر مع زوجها زياد، وتسعى للبحث عن حقيقة هذا الرجل وقصته.

تزور جميلة ألفت الممرضة وتطلب منها الاتصال بشريف وفتح مكبر الصوت، ويخبر شريف ألفت بعدم معرفته برجب ويؤكد لها أن شهيرة تعرفة جيدًا، يزور شريف (رحاب) عمة زوجته آية للاطمئنان عليها في محاولة لمعرفة معلومات عن شهيرة وتؤكد له العمة أنها لم تكن تعرفها وفوجئت بسفر أخوها للكويت.

ويصارح زياد هشام بمعرفة مخطته مع شيري، ويؤكد له هشام أن شيري السبب وأنه يفكر بشكل جدي في طلاقة لشيري، يقبل هشام رأس زياد معتذرًا ويؤكد انتظارهما في الصباح لإجراء عملية التبويض.





قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.