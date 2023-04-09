شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 3.. منى زكى تحتوى مشادة بين الصيادين بمركبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، بمشهد فلاش باك قبل عرض التتر، بمشهد فتح "حنان" منى زكى لباب منزلها وإعطاء الريس "طحان" الفنان حمدى هيكل، شنطة زوجها وقت الحادث ولم يتسع الوقت بأن يعطيها لها وقتها.

فتحت "حنان" الشنطة ووجدت بداخلها هاتفه المحمول ومفاتيحه وساعته التي ارتدتها، كما وجدت الجاكيت الخاص به واحتضنته وهى تذرف بالدموع وارتدته.

وبدأت أحداث الحلقة نفسها، بقيام "حنان" بالاتصال بابنها للاطمئنان عليه وعلى إطعام شقيقته الصغرى، فيما نشب مشادة بين "ربيع" رشدى الشامى، واستطاعت "حنان أن تحتوى الأمر بينهما.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 3



تحت الوصاية الحلقة 3



تحت الوصاية الحلقة 3