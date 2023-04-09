شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جميلة الحلقة 18.. آية تمنع جميلة من التنازل عن الميراث بسبب ظهور رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، بذهاب أكرم إلى جميلة ثائرًا ومهدد بزواجه من مي وأخذ ميراثه بالكامل، يطلب زياد منه الهدوء، فيما يخبرهما أكرم عن حيرته في البحث عنها خاصة وهي حامل.

وتحاول شيري تنفيذ خطة جميلة على نرمين، وتخطئ نرمين أمام شيري بعلمها بأمر عملية الحقن المجهري لجميلة لكي تنجب، وتشك شيري في أمرها، وتخبرها بأنها تشك في سلوك هشام وأنه يعرف امرأة أخرى.

تطمئن شهيرة شريف بتنازل جميلة لها عن الميراث، ويسألها عن الرجل الغريب "رجب"، بينما تتواصل شهيرة مع طارق عن طريق الرسائل النصية وتخبره بأن جميلة ستنقل الميراث لها، فيما يخبر طارق داليا بأن مشكلة الأحكام القضائية الخاصة بها سيتم التنازل عنها بمقابل مادي، يطلب طارق من داليا الرجوع لها ولكنها تشترط إعادة كرامتها أمام شهيرة.

يتساءل رجب مع زوجته زينب عن سبب تغيير صباح لاسمها ليصبح شهيرة، ويتذكر عندما تركها حامل ومعها ابنها أكرم من زوجها الأول برفقة والده ويؤكد أنها أخبرته فور وضعها أنها أنجبت فتاة واحدة.

تزور آية جميلة وتعاتبها على تصرف زياد مع شريف، تؤكد جميلة لأية استغلال شريف لها وسرقته من قبل لأملاكها، تطلب جميلة من آية أن تكف عن الدفاع عن شريف، تمنع آية جميلة من التنازل عن الميراث بسبب ظهور الرجل الغريب وتؤكد لها أن هناك سرًا وتطلب منها الانتظار، تخبرها جميلة أنها شاهدت الرجل وأخبرها أنه والدها.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.