شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 18.. عودة حزلقوم من الخارج ويتفقد مصنع الشرابية للشربات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشرة، من مسلسل الكبير أوى 7، بعودة حزلقوم "أحمد مكى" من الخارج وذهب لتفقد مصنعه الذى اشتراه "الشرابية للشربات" وتشاجر مع أحد الموظفين لأنه لم يجد شراب من اللون البرتقالى، ثم أبلغه أن المصنع يمتلك فريق كرة قدم وحزلقوم رئيس الفريق لأنه رئيس الشركة ويعبر حزلقوم عن سعادته لأنه من محبى كرة القدم ولكن يجد أن الفريق لا يصلح للعب.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.