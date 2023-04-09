شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 18.. صدمة أحمد فهيم وخلعه من 7 شهور ويدخل فى نوبة بكاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة صدمة الفنان أحمد فهيم "سيد" عندما شاهد زواج وداد التي على ذمته من منذر رياحنة بعد خروجه من السجن، وسط حفل كبير وسط أهالي السيدة زينب، ودخل سيد في نوبة بكاء شديدة ويذهب إلى شوقي ووداد أثناء حفل زفافهما ويقول: أنت اتجوزت مراتي إزاي وهي على ذمتي، لترد عليه وداد "أنا خلعاك من 7 شهور".

وكشفت الحلقة السابقة خروج "شوقي فتح الله" منذر رياحنة من السجن شقيق "دلال" الفنانة إيمان العاصي زوجة جعفر العمدة، ووصل إلى السيدة زينب وسط فرحة الأهالي، بعدما سجن بالحلقات السابقة بسبب إطلاقه الرصاص على جعفر بعدما، قام الأخير بقتل شقيقه الأصغر حسني شتا عن طريق الخطأ ليدافع عن نفسه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.