شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي.. اعرف موعد الجنازة والعزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية الفنان فائق عرقسوسي الذى رحل منذ قليل، وكشفت عن موعد تشييع الجنازة، حيث يشيع جثمان الراحل، غدًا الإثنين، من مستشفى المجتد بدمشق، وتتم أداء الصلاة في مسجد عبد الله بن رواحة باب مصلى، ويوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

وكشفت عن موعد تلقى العزاء، حيث يقام سرادق عزاء الفنان الراحل فائق عرقسوسي بصالة دار السعادة بالمزة، يومى الإثنين والثلاثاء.

ولد الفنان الراحل في دمشق، فى 3 يونيو عام 1954 بحى الشاغور، تخرج فى معهد الفنون المسرحية بالقاهرة وله العديد من المسلسلات التليفزيونية، ويعتبر من أبرز نجوم سوريا والذين شاركوا فى عدد من الأعمال السورية، ومنها مسلسل "حارة نسيها الزمن"، كما قدم شخصية عمر بالجزء الثاني من المسلسل الشهير "أبو كامل"، وشارك أيضا فى مسلسل "ما ملكت أيمانكم" بشخصية الأستاذ معروف والذي أثار جدلا واسعا وقت عرضه.

والراحل والد المطربة السورية نور عرقسوسى، التي نالت شهرتها، بعد مشاركتها في برنامج المواهب "ذا فويس" الذي انضمت فيه إلى فريق الفنان العراقي كاظم الساهر وأثبتت موهبتها الكبيرة، لتقدم بعدها عددا من أغاني المسلسلات والأعمال الفنية