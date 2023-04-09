شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى غريب يشكر القائمين على "الكبير أوى 7" ويعلق: بنحاول نقدم حاجة تفرح الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان مصطفى غريب، الشكر لكل القائمين على الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى الذى يعرض خلال الماراثون الرمضانى الحالي، وعلق قائلاً على صفحته: فركش مسلسل الكبير، عاوز أشكر كل الناس اللى كانت قدام الكاميرا وورا الكاميرا على مجهودهم الكبير أوى عشان المسلسل يكمل للآخر يا رب دايمًا متجمعين وبنحاول نقدم حاجة تبسط وتفرح الناس فضل ربنا كان كبير أوووى عليا أنه جعل الأحمدين فى طريقى.. أستاذ أحمد مكى وأستاذ أحمد الجندى، شكرًا لكل اللى بتعملوه معايا ومع غيرى ربنا يجعلكوا سبب دايمًا فى سعادة وفرحة الناس بحبكو جدًا ومدين ليكو بحاجات حلوة كتييير أوى تابعو مسلسل الكبير ومن النهاردة هنبدأ حلقات الكورة بقيادة أعقل العاقلين عمو حزلقوم يا رب تنبسطو.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.