شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم.. الموهوبة التى نحبها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحدة من أهم النجمات على الساحة الفنية فنانة شاملة تغنى وتمثل وتقدم الاستعراضات تنافس فى رمضان بمسلسل جت سليمة بمشاركة كبار النجوم إنها النجمة دنيا سمير غانم.

تختار الطريق الصعب بتقديمها الفانتازيا واصطحاب جمهورها لعالم من الخيال ورثت من والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز مواهب عديدة جعلتها مؤهلة لتقديم أغلب ألوان الفنون.

إتقانها الغناء والتمثيل والاستعراض جعلها المرشح الأنسب لعودة الفوازير من خلالها تنافس فى الموسم الرمضانى بمسلسل جت سليمة الذى يدور فى إطار من الكوميديا والفانتازيا خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر تعمل محررة فى دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيى وتتسم بالتفانى فى عملها.

هى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.

وغابت دنيا سمير غانم 3 سنوات عن دراما رمضان بعدما اعتادت على التواجد بعمل من بطولتها على مدار السنوات الماضية إلا أنها غابت منذ تقديم آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2019.