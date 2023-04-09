شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 18.. جابر وجاكى يخططان للحصول على أملاك زوج يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث جاء حماصة صديق بويكا إلى محمد محمود - سمير المسيطر، وسلم له سلسلة سماح – مايان السيد مقابل الفلوس، ثم اعترف محمد محمود لمديرة مكتبه إيمان السيد، بأن شقيقه جلال عمل توكيل بإدارة أعماله وأملاكه وهو في كندا، وعندما تأخر شقيقه في كندا تصرف محمد محمود وباع شقته الوحيدة إلى علاء مرسى وزوجته صفاء جلال، لتطلب منه زوجته إيمان السيد أن يجهز حصرًا بكل أملاكه حتى يتصرفون ويبيعيون كل شيء.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.