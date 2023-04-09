شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ثروت: فخور جدًا بمشاركتى البسيطة فى هذا العمل الرائع الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر القائمون على مسلسل الكتيبة 101 في نهاية الحلقة الـ 17 من العمل، المخرج أحمد ثروت، مخرج المادة الوثائقية، حيث استعرضت الحلقة 17 من مسلسل الكتيبة 101 صورًا لضباط وجنود من الشهداء ممن حرص العمل على تخليد دورهم وبطولاتهم وتضحياتهم فداء لوطنهم، حيث قدموا أرواحهم ببسالة، واختتمت الحلقة من خلال أغنية لـ وائل الفشني باسم "ثابت يا بلدي" ومعها صور عديدة للجنود والضباط.



أحمد ثروت من ألمانيا

بـ جانب مجموعة من اللقطات الحقيقة لما كان يحدث على أرض سيناء، ونشر المخرج أحمد ثروت من خلال صفحته على موقع إنستجرام شكر للقائمين على مسلسل الكتيبة 101، على رأسهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال وجوده بـ ألمانيا لتلقى العلاج، حيث تعرض الفنان والمخرج أحمد ثروت خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر).

وعلق ثروت على الصور قائلا:" فخور جداً بمشاركتي البسيطة في هذا العمل الرائع #الكتيبة_١٠١ بتصوير واخراج المشاهد الوثائقية و مش كلام بس انا الي اشكركم ومتشرف جداً و اشكر اول واحد اخي الكبير وعشرة العمر والكفاح العقيد محمد الجزار علي اتاحه الفرصة ليا من اول مسلسل "الاختيار ١"حتي "الكتبية ١٠١".



أحمد ثروت على إنستجرام

وتابع ثروت قائلا:" وفعلاً كلنا فخورين بالمستوي الفني الراقي الي وصلت ليه الدراما المصرية و الجرعة الدرامية وطريقة السرد والجودة في مسلسل "الكتيبة ١٠١" الي قدر يقدمها المخرج الجميل محمد سلامة وكل طاقم العمل الي كل كادر بيفسر مجهودهم الضخم و دقتهم في تجسيد الحكاية الحقيقية في هذا الاطار الدرامي المحترم والي صور في سيناء ووثق القصة علي ارض الواقع عارف قد ايه المسلسل دة متعوب عليه بجد!

الي صور الكادرات المرسومة دي علي مدار الـ٨ سنوات الي فاتو اخويا الغالي : @mahmoudattallah

شكراً ليكم!♥️

@enzo_elgazzar

@tamermursi

@umsegypt



مسلسل الكتيبة 101

وكان قد تعرض الفنان والمخرج أحمد ثروت خلال الفترة الماضية إلى أزمة صحية مفاجئة، إثر إصابته بمرض مناعي نادر في الجهاز العصبي (متلازمة الميلر فيشر)، وقام "ثروت" مؤخرا بالسفر إلى ألمانيا لاستكمال رحلة علاجه داخل أحد المستشفيات هناك.

وكشف عثمان بدران أحد أصدقائه عبر حسابه على "فيسبوك"، تطورات حالته الصحية، قائلا: "من فترة كنت كتبت على قصة الضغط العصبي وإن مافيش حاجة مستهلة وده كان بسبب حبيبي وصديقي أحمد ثروت، اللي عنده ٣١ ولا ٣٢ سنة".

وتابع: "ومن شوية ضغط في الشغل في خلال السنوات اللي فاتت جات له جلطة في عينه الشمال والحمد لله بتتحسن و لكن تطور الموضوع أكتر و جه له مرض في الأعصاب نادر أوي اوي اسمه "متلازمة الميلر فيشر" و ده مرض بيجي ١٪؜ في المليون بيخلي الجهاز المناعي يهاجم الجهاز العصبي و حاليا مأثر علي رجله الشمال تماما و اليمين بنسبة ٥٠٪؜ زي ما أحمد قال لي".