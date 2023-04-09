رهان كسبان.. محمد جمال يشيد بمسلسل "تحت الوصاية" لـ منى زكي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مسلسل "تحت الوصاية" بطولة النجمة مني زكي نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولي حلقاته، على قناة dmc فى الماراثون الرمضاني 2023.

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من جانبه أشاد الفنان محمد جمال بالنجمة مني زكي مؤكدًا أنها جاءت عكس توقعات الجمهور خاصة بعدما تعرض المسلسل للانتقادات قبل عرضه على الشاشة من الجمهور.

وأضاف أن الجمهور هاجم مني زكي بسبب ظهورها بحواجب غريبة فى البرومو ولكنها ظهرت على الشاشة طبيعية واللوك مناسب للشخصية التي تجسدها فى الأحداث.

وتابع أن المسلسل نجح فى تصدر التريند منذ عرض الحلقة الأولي ونال إشادات جمهور تويتر والسوشيال ميديا مؤكدين براعتها فى لعب الدور.

واختتم أنه شاهد العديد من المسلسلات فى رمضان ولكن "تحت الوصاية" جذبه للمشاهدة لكونه عمل مُشبع بكل تفاصيله ومني زكي تكسب رهان المنافسة.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية،

حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

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