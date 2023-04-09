بدون خجل.. المشهورة السعودية مودل روز تحتفل بلباس النوم و بوضعيات مخلة مع شاب في المسبح

فنون - كتب امير التهامي - أثارت عارضة الأزياء السعودية "مودل روز"، مجدداً، ضجة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو ساخن لها.

وظهرت عارضة الأزياء السعودية، المثيرة للجدل، في مقطع الفيديو تحتفل بطلاق إحدى متابعاتها، من خلال إطلاقها الزغاريد والتعبير عن فرحها، وهي ترتدي قميص النوم.

وتوجّهت الفاشينيستا مودل روز، إلى المتابِعة بالقول: "ألف مبروك، أعرف الشعور إذا كنت انت متخذة القرار فانبسطي فيه ألف بالمية انبسطي فيه".

وربط المتابعون على الٍسوشيال ميديا، ردة فعل مودل روز، تجاه طلاق متابعتها، بتجربتها الشخصية مع زوجها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود الذي تخوض معه نزاعات قانونية في المحاكم الأميركية حيث يقيمان.

يُذكر أنّ الشابة السعودية، مودل روز، قالت في وقت سابق عبر برنامج AB talks على قناة "يوتيوب"، إنّها صرفت أموالاً كثيرة على زوجها المنفصلة عنه، طيلة 5 سنوات بعدما ترك عمله في القنصلية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المعروف عن روز أنها عادة ما تظهر شبه عارية، وتفكر بطريقة منفتحة جدا، ولا تهتم بالمويلات الجنسية للشخص الذي أمامها ما دام يعاملها بطريقة جيدة.

كما أنه لا مشكلة لديها في تكوين صداقات مع أي شخص، إذ تم تداول فيديوهات لها منذ مدة وهي برفقة شاب اجنبي قيل أنهما يقيمان معاً تحت نفس السقف، مما تسبب بإشتعال خلافات بينها وبين زوجها ومواطنها رجل الأعمال السعودي محمد الحمود.

واتهمها حينها، زوجها بخيانته مع ذلك . مؤكدا أنه شاهدهما معا في عدة حفلات صاخبة وأنها أقامت معه في إحدى الفنادق بأمريكا.

كما ارتبطت مودل روز، بعلاقة صداقة مع شاب آخر، حيث كشفت أنه “Gay أو مثلي الجنس” وتعتبره صديقتها وليس صديقها.

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