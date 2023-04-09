شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة.. نيللى كريم تتزوج من محمد لطفى وتفكر فى الثأر لشقيقها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 17 من مسلسل "عملة نادرة" إحضار شداد "محمد لطفي" المأذون كى يعقد قرانه على نادرة "نيللى كريم" وقبل أن توقع على عقد الزواج انصرفت من المجلس مسرعة فلحق بها شداد وقال لها إن هذا الزواج بغرض حمايتها حتى لا يستطيع عبد الجبار الهجوم عليهم، ووعدها أنه لن يلمسها ويكون بمثابة زواج للضرر ووافقت نادرة وعقد قرانه عليها.

ذهب مسعود "أحمد عيد" لبيت دميانة "جومانا مراد" وطلب منها الزواج بعد موت زوجها ميلاد وطلبت منه مهلة تفكر واشترطت ألا يأتى إليها مرة أخرى حتى ترد عليه ولا يهددها بالصور التى على هاتفه وكان شرطها أن يطلق زوجته الأولى سميرة وقام شداد "محمد لطفي" بقطع الطريق على مسعود "أحمد عيد" وهدده بالسلاح إذا لم يقل على مكان شقيق نادرة سيقتله وبالفعل أطلق رصاصة فى قدمه وبعدها كشف لهم عن المكان الذى دفن فيه شقيق نادرة.

وجد شداد جثة شقيق نادرة مدفونه فى الجبل وكانت نادرة بصحبته وعندما قدم لها العزاء رفضت، وقالت له: "محدش يعزينى يا شداد إلا بعد ما خد تاره".