شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 18.. هزار شيماء سيف ومحمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 18 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، حيث تضمنت الحلقة مشهدا كوميديا بين فوقية – شمياء سيف وزوجها أكرم – محمد ثروت ، إذ طلبت من أكرم أن يقوم بقشط ابنهم "اوزو" ولكنه فهم كلامها خطاً وقال لها يعنى "أسرقه"، لتؤكد له أن يخبط على ظهره بعد الأكل، حيث تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا بسبب خفة ظل فوقيه وأكرم.





شيماء سيف ومحمد ثروت

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.