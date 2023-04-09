شكرا لقرائتكم خبر عن "مسلسل تحت الوصاية" أبراج تقاتل طوال الوقت من أجل حقها "زى حنان".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدور قصة مسلسل تحت الوصاية، حول حنان "منى زكي"، وهى أم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، وتبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل"، الذى يعمل مع أسرته في مهنة الصيد حتى وفاته، فتنقلب حياتها وتبدأ في مواجهة المشاكل مع عائلة زوجها، حتى تضطر لاسترداد مركب زوجها المتوفى من عائلته وتنتقل إلى دمياط، وتضطر للعمل في مهنة الصيد، وشخصية حنان التى تقاتل طوال الوقت لتحصل على حقها، تتوافق مع بعض الأبراج الفلكية المعروف عنها حرصها على حصولها على حقها، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

برج الأسد

من الأبراج الشرسة والدرامية

من أصعب الخصوم فى أى خلاف

يبحث عن أى شيء ليثير المشكلة

برج الثور

عنيد ويختار معاركه بعناية شديدة

لديه استعداد للاستمرار لساعات طويلة فى خوض معركة ما حتى يحصل على حقه كاملاً

لديه ثقة بنفسه بأنه لن يخطئ أبدًا

برج العقرب

يتميز بالحكمة والذكاء

يخطط بشكل جيد حتى يحصل على حقه بالكامل دون أن يظلم أحد

برج الجوزاء

لا يمكن التنبؤ بأفعاله ويتسم بالمزاجية

يتسم بالدفاعية والحرص للحصول على حقه

لديه استعداد للدخول فى جدال بلا هوادة

برج السرطان

من الأبراج العاطفية والحساسة للغاية الأمر الذى يجعله يتأثر بأقل كلمة توجه له

عندما يتعرض للأذى أو الظلم لن يترك حقه



أبراج تقاتل طوال الوقت من أجل حقها زى حنان (1)



أبراج تقاتل طوال الوقت من أجل حقها زى حنان (2)



أبراج تقاتل طوال الوقت من أجل حقها زى حنان (3)



أبراج تقاتل طوال الوقت من أجل حقها زى حنان (4)



أبراج تقاتل طوال الوقت من أجل حقها زى حنان (5)