شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة جديدة تواجه طه القماش وراوية في سوق الكانتو.. هل سيتخطيانها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعامل طه القماش "أمير كرارة"، وراوية "مى عز الدين"، في خلال أحداث مسلسل سوق الكانتو، مع مجموعة مختلفة من العقبات، منها رفض والدتها لحبهما، وطرح جد طه له من السوق، سفر والدتها، وعودة والدها، وغيرها من العقبات، إلا أنه في خلال أحداث الحلقة الـ 17 من العمل، بدأت عقبة جديدة تقف أمام حب طه وراوية وهى رفض والدها لهذا الزواج.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

وعاد والد راوية المعلم أمين، من جديد إلى حياة راوية، بعد الاتفاقية التى تنص على مشاركته لـ رشاد الحرامى "فتحى عبد الوهاب"، في السوق، بعد أن وجد كل منهما نص الحجة، وبالتالي هذا يتطلب وجوده في القاهرة لمباشرة الأعمال الجديدة الخاصة بالسوق.

ومن هنا بدأت المشاكل حيث كشف والد راوية "مى عزالدين"، لها عن رغبته في إبعادها عن طه القماش "أمير كرارة"، الذى رفضته الأولى بشكل واضح، إلا أنه خلال تجهيز منزلهما الجديد ضمن أحداث الحلقة الـ 17 من سوق الكانتو، تعامل المعلم أمين، مع طه القماش بطريقة قاسية.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فـ تدخل رشاد الحرامى "فتحى عبد الوهاب"، وأخبر المعلم أمين بعض الأكاذيب حول طه.



سوق الكانتو



سوق الكانتو

ولهذا سيكون طه القماش "أمير كرارة"، وراوية "مى عز الدين"، التعامل مع هذه العقبة الكبيرة خلال الحلقات المقبلة من سوق الكانتو، ولكن هل سيتمكن الثنائى من التخلص من رشاد الحرامى، أو سيتمكن الأخير من إبعادهما عن بعضهما البعض؟.

مسلسل سوق الكانتو يدور في إطار إجتماعى تشويقى، ويعرض العمل الذى يقوم ببطولة أمير كرارة على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.