عاصي الحلاني يكشف تعرضه للخطف والتعذيب وخسارته ملايين الدولارات

كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن تعرضه للاختطاف والتعذيب، خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حين كان يبلغ من العمر 16 عاماً.وقال خلال حلوله ضيف الإعلامي السعودي علي العلياني، إنه خُطف حين كان بلده مقسوماً إلى فئتين، ومقطع الأوصال بما عُرف بـ"خطوط التماس".

وأوضح في برنامج "مراحل" أن خاطفيه كبلوا يديه خلف ظهره على السلّم، وضربوه على ظهره كل نصف ساعة لمدة نهار ونصف النهار، قبل أن يطلقوا سراحه بفضل العناية الإلهية، بعد أن تأكدوا من عدم انتمائه إلى أحد الأحزاب، وأنه "ادمي"، بعد ظنّ أنه سيُعدم.

وأضاف على شاشة "التلفزيون السعودي" أنه تخطى تلك المرحلة المؤلمة.وفي محاور أخرى من الحلقة، ذكر الحلاني أنه عمل في طفولته خارج الدوام المدرسي في محل حلويات ونجاراً، من أجل تحقيق حلمه بشراء عود.

وأكّد خسارته ما يقارب 10 ملايين دولار أميركي في المصارف اللبنانية خلال الأزمة التي تمرّ بها بلاده حالياً.وتحدث عن علاقته بغيره من الفنانين كصداقته بملحم زين، وعدم مقارنته بوائل كفوري بسبب اختلاف ما يقدمانه غنائياً، لافتاً إلى أن اغنية "ما وعدتك بنجوم الليل" كانت له في البدء.

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