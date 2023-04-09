شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين يلفت الأنظار فى مسلسل "الكبير أوي 7" في دور دكتور قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد شاهين كضيف شرف في مسلسل "الكبير أوي 7" بعد ترشيحه من قبل المخرج أحمد الجندي، في دور طبيب القلب الذي يتجه إليه الكبير مع الفنان محمد محمود، والمشهد داخل الحلقة فجر الكثير من الضحك واستخدم السوشيال ميديا الإفيهات التي جاءت بها وانتشرت بشكل سريع عقب انتهاء الحلقة.

وأكد شاهين لـ"الخليج 365" أن المشهد خرج منه الكثير من الإفيهات بعد برفة قبل التصوير جمعتني بالفنان أحمد مكي والمخرج، واستمر التصوير لمدة 4 ساعات ليخرج في النهاية هذا المشهد الذي لم تتجاوز مدته الـ 4 دقائق.

يعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



مسلسل الكبير أوي 7 (1)



مسلسل الكبير أوي 7 (2)