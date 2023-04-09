شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل كبير مع مشهد استشهاد "درديرى" محمد رجب فى الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرالنجم محمد رجب بـ شخصية المقدم الشهيد أحمد عبد الحميد درديرى سيف، في خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101، وقدم رجب في حلقة الأمس الـ 17، مشهد "صعب"، حيث جسد لحظات الاستشهاد بطريقة "بطولية"، أثناء تصديه للهجوم الإرهابى على الكمين الذى يتواجد فيه.



المقدم الشهيد أحمد عبد الحميد درديرى سيف



محمد رجب

خاصة مع طلبه لـ ضرب الكمين بالمدفعية، بعدما تمكن من نقل المصابين والشهداء إلى أقرب كمين، فكانت هذه اللقطات هي الأصعب، مع نطقه للشهادة، ومحاولاته الدائمة لـ إنقاذ أكبر عدد من الجنود الذين يخدمون معه في الكمين دون التفكير في نفسه.



محمد رجب

وأثار المشهد حالة من التأثر الكبيرة على مواقع التواصل الإجتماعى، بسبب تأديه رجب للدور بشكل جعل المشاهدين يتفاعلون معه بشكل كبير، خاصة مع إضافة رسالة إلى عائلته، وخاصة ابنه مع نهاية مشهد استشهاده.



محمد رجب

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.