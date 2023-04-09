شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة المقاتل الذى "غير جلده" في الكتيبة 101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الممثل عمرو وهبة من خطف أنظار متابعى مسلسل الكتيبة 101، بسبب "تغيير جلده" بشكل كبير الذى ظهر في الحلقة الـ 17 من العمل، حيث ظهر وهبة بتفاصيل شخصية بعيدة عما اعتدنا عن رؤيته يقدمة، فـ لعب عمرو وهبة بـ شخصية الشهيد جندي مقاتل عبدالرحمن محمد متولى، الذى استطاع أن يخطف الأنظار في البداية بسبب خفة ظله، وطريقة تعامله مع من حوله التي اتسمت بالبساطة والعفوية.



عمرو وهبة

إلا أن في الحلقة الـ 17 من الكتيبة 101، ظهر جانب درامى، تراجيدى مختلف لـ شخصية عمرو وهبة، حيث أكد وهبة عن جدارته في تقديم أدوار تبتعد عن الكوميديا، فـ خلال الحلقة التي بالرغم من عدم ظهروه كثيرا بسبب الأحداث التي تصاعدت، ألا أنه استطاع أن يترك بصمة مختلفة من خلال تشجيعه لـ نفسه طوال مشاهده باسمه، التي أضاف إليها وهبة الطابع الكوميدى ولكن بطريقة تعظم من شأن ما قام به هؤلاء الجنود لـ حماية الكمين، ولم يستسلم حتى موته.



جندي مقاتل عبدالرحمن محمد متولى

وبعد انتهاء عرض احلقة الـ 17 من الكتيبة 101، عبر عمرو وهبة عن فرحته من خلال حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك، حيث كتب "شكراً لكل حد بعت رساله او كلمه حلوه ومبسوط اوى بالكلام وانا اللى اتشرفت بالدور ومتأكد انه مش شطاره منى على قد ماهو رزق الله يرحمه الشهيد عبدالرحمن متولى عشان الناس تفتكره وتدعيله هو وكل الشهدا واهاليهم…

تحديث: الرائد Adham Amr Elshoubashy كلمنى قالى ان والدة عبد الرحمن كلمته وانها مبسوطه اوى بتكريم ابنها وده عندى بالدنيا والله".



عمرو وهبة

وكان قد شارك وهبة صورة للجندى المقاتل عبدالرحمن محمد متولى، وعلق عليها قائلا:" امبارح كان بداية ظهورى كا ضيف فى مسلسل الكتيبه 101 والحقيقه انا كان من اهم احلامى التمثيلية انى اعمل دور قصه شهيد حقيقى وعشان كده لما كلمونى مشكورين على دور الشهيد جندى مقاتل "عبد الرحمن محمد متولى" احد ابطال كمين الرفاعى كنت فرحان جداً وبالصدفه اصلاً كنت عارفه وسامع قصته من زمايله والقائد بتاعه الرائد ادهم الشوباشى..فا يارب اكون قدرت اعمله بشكل كويس ووريت جزء من بطولته واكون سبب فى فرحه وفخر اهله وصحابه والمنصوره كلها لما يتفرجو عالحلقات الجايه..

وشكراً للمخرج أستاذ محمد سلامة والمؤلف الأستاذ إياد صالح وكل القائمين على المسلسل.



عمرو وهبة



عمرو وهبة

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء وتبدأ القصة في يوم 28 يناير 2018، حيث هجم التكفيريون على موقع عسكري هام في مدينة العريش بشمال سيناء.