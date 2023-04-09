عايزة تكسبينى طبليلى.. هالة صدقى الملكة فى جعفر العمدة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة هالة صدقى الأنظار فى مسلسل جعفرة العمدة حيث تجسد دور "صفصف" والدة محمد رمضان..



هالة صدقى الملكة فى جعفر العمدة (1)

استطاعت أن تصنع حالة خاصة من الكوميديا الاجتماعية

أصبحت عمود البيت فى المنزل بعد وفاة زوجها



هالة صدقى الملكة فى جعفر العمدة (2)

وفية لزوجها دائما تضع صورته بالقرب منها ودائمًا تتغزل به

تحب من يمدحا و"يثبتها" طوال الوقت

ربت "جعفر" على الرجولة وتتعامل معه بحنان ولكن عندما يخطئ يجد قسوة الأم التى تكون لصالحه

تحب زوجات "جعفر" لكنها كأى حماة تظهر أنها قاسية وسليطة اللسان لكن الكل يعلم أنها طيبة وحنونة



هالة صدقى الملكة فى جعفر العمدة (3)

خلقت حالة على السوشيال ميديا بالعديد من الإفيهات أبرزها:

أنا الملكة.. عايزة تكسبينى طبليلى

فاضل ثريا وعايدة اللى مخدوش بالقلم

مين اللى ما يحبش صفصف؟

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