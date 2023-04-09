زوجة الفنان دياب: “انت مكنتش فرحان كده في فرحنا”

كتب امير فتحي في الأحد 9 أبريل 2023 03:50 مساءً - علقت المذيعة هاجر الإبياري زوجة الفنان دياب تعليقا طريقا على مشهد خطوبته على الفنانة نهى عابدين ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “تحت الوصاية” .
نشرت هاجر الإبياري صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من حفل خطوبة دياب بالمسلسل، ظهر بها وهو يرقص مع نهى عابدين .
وأرفقت هاجر الإبياري الصورة بتعليق جاء فيه: “ده انت مكنتش فرحان كده في فرحنا” .. ليرد زوجها دياب عليها قائلا: “كنت صغير ومكسوف” .
يذكر أن مسلسل “تحت الوصاية” بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان 2023، والتي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية .
ويشارك في بطولته: منى زكي، نسرين أمين، رشدي الشامي، دياب، مها نصار وخالد كمال .. ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير .
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