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محمد الفلاح - نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في الدوري الايطالي

نتيجة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في الدوري الايطالي، يستضيف ملعب " الاوليمبيكو" مواجهة مهمة بين فريق يوفنتوس ونظيره لاتسيو مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو:

يلتقي فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره لاتسيو مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال29 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

موقف يوفنتوس ولاتسيو قبل المباراة:

يحتل فريق يوفنتوس المركز السابع برصيد 44 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتواجد نظيره لاتسيو بالمركز الثاني برصيد 55 نقطة.



وانتصر فريق يوفنتوس علي نظيره هيلاس فيرونا، وفاز بنتيجة 1-0 في المباراة الأخيرة التي جمعت بينهم، ضمن منافسات الجولة ال28 من بطولة الدوري الإيطالي، وتأهل فريق يوفنتوس إلى النصف النهائي، بعد ما حقق الفوز علي لاتسيو بنتيجة 1- 0، بالدور الربع النهائي بكأس إيطاليا.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو:

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإيطالي في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تاريخ مواجهات يوفنتوس ولاتسيو

تاريخيا أقيمت 158 مباراة من قبل بين يوفنتوس ولاتسيو في جميع المنافسات، وحقق يوفنتوس الفوز في 85 مباراة من قبل مقابل 34 انتصار لصالح فريق لاتسيو.

وكان التعادل حاضرا في 39 مواجهة من قبل وسجل فريق يوفنتوس 281 هدفا في مرمى لاتسيو مقابل 171 هدفا لصالح لاتسيو في مرمى يوفنتوس.

وكان آخر فوز لفريق لاتسيو على يوفنتوس في 22 ديسمبر 2019 في كأس السوبر الإيطالي وانتهت المباراة وقتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان نادي ميلان صاحب المركز الثالث قد تعادل أمس مع إمبولي سلبيا وفقد فرصة الاقتراب من المركز الثاني، ويرغب يوفنتوس في تحقيق الفوز واستغلال سقوط الكبار والتواجد مع المربع الذهبي خلال الجولات القادمة.

وتعادل يوفنتوس مؤخرا مع نظيره إنتر ميلان بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا الموسم الجاري 2022-2023.

وتأهل فريق يوفنتوس إلى دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023 على حساب نظيره لاتسيو بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات ربع نهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023.

فيما تأهل فريق إنتر ميلان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه ضد أتالانتا بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "جيوزيبى مياتزا"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس إيطاليا.