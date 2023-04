شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقطات من فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny الجديد لـهاريسون فورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Lucasfilm عن أول فيديو ترويجى لـ فيلم Indiana Jones and the Dial of Destiny، وذلك قبل طرحه يوم 30 يونيو المقبل بـ دور العرض حول العالم.

على أن يتم عرض فيلم "Indiana Jones and The Dial of Destiny" لأول مرة في خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2023، المهرجان الذى سيقام في الفترة بين 16 إلى 27 مايو المقبل، العمل من إنتاج شركتى Disney و Lucasfilm.

يتم طرح الجزء الجديد من سلسلة Indiana Jones، بعد تقريبا 15 عامًا، من الفيلم الأخير وأكثر من أربعة عقود بعد الفيلم الأول، "Raiders of the Lost Ark"، الذى طرح في 1981.

سيدور فيلم Indiana Jones and The Dial of Destiny في خلال عام 1944، لذا سيتطلب من الممثل العالمى هاريسون فورد البالغ من العمر 80 عامًا أن يبدو أصغر بحوالي 40 عامًا، طرحت أولى أفلام سلسلة امتياز Indiana Jones لأول مرة في عام 1981 وأصبح فيلمًا سينمائيًا كلاسيكيًا، من خلال تسلسل الحركة وإعداده في أواخر الثلاثينيات، والذي كان بمثابة رد على المسلسلات السينمائية والغربية في ذلك الوقت، حققت الأفلام الأربعة من السلسلة أرباحًا بلغت حوالي 2 مليار دولار.

وسيشارك فى بطولة " Indiana Jones 5" أنطونيو بانديراس، وفيبي والر بريدج، ومادس ميكلسن، وبويد هولبروك، وشاونيت رينيه ويلسون.