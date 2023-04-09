وفاة فنان سوري وأسرته في حادث سير مروع بتركيا

كتب امير فتحي في الأحد 9 أبريل 2023 02:47 مساءً - لقى الفنان السوري الشاب معد الحسان (36 عاما) مصرعه في حادث سير مروع على طريق كلس في جنوب تركيا في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت .
حيث اصطدمت سيارة معد الحسان الذي كان برفقة زوجته سارة محمد المصطفى (32 عاماً) وطفله عبد الرحمن (عامين) بها ووافتهما المنية أيضا، بسيارة أخرى .
وأسفر هذا الاصطدام أيضا عن وفاة راكبين من السيارة الأخرى وهما: إيمره أوزمن (28 عاماً)، ودوغوكان كوبيلي (29 عاماً) وإصابة الباقين بجروح خطرة .
ونعى قصي الحسان شقيق الفنان معد الحسان شقيقه في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، فكتب قائلا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي ونور عيني معد الحسان وعائلته ادعوا له بالمغفرة والرحمة .. حبيبي استودعك الله” .
يذكر أن الراحل معد الحسان يُعد من أشهر مطربي الشمال السوري حيث يتمتع بشعبية كبيرة، ويحمل لقب “مطرب الرقة الأول” .
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