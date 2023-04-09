“لا أطيق الانتظار” .. رسالة مؤثرة من غيثة العلاكي لزوجها سعد لمجرد

كتب امير فتحي في الأحد 9 أبريل 2023 02:47 مساءً - وجهت غيثة العلاكي زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد رسالة إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده ال 38، أعربت من خلالها عن دعمها واشتياقها له وانتظارها خروجه من السجن بعد اتهامه في قضية اغتصاب .

تشرت غيثة العلاكي صورة لزوجها سعد لمجرد عبر حسابها على موقع “انستجرام”، وكتبت في تعليقها عليها: “على الرغم من أننا بعيدون جدًا، فاعلم أنني أفكر فيك في يومك الخاص (يوم ميلادك) .. أتمنى أن تقضي وقتاً رائعاً” .

تابعت: “ولا أطيق الانتظار حتى نتمكن من أن نكون معاً مرة أخرى .. عيد ميلاد سعيد .. سأفكر فيك اليوم مثل كل يوم، وآمل أن تقضي وقتًا رائعًا في الاحتفال بتقدمك عاماً آخر” .

كما شاركت غيثة صورة أخرى تجمعها بسعد لمجرد من خلال خاصية الاستوري، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “ليس هناك شك في أن المسافة يمكن أن تكون صعبة على العلاقة، لكنني أريد أن أطمئنك أن المسافة لا يمكن أن تضعف حبي لك، أنت إلى الأبد في قلبي” .

ويتواجد سعد لمجرد حاليا في سجن “لاسانتي” بالعاصمة الفرنسية باريس، في زنزانة انفرادية، ويقع هذا السجن شرق مونبارناس بفرنسا .

يذكر أن محكمة الجنايات في باريس كانت قد أصدرت حكما مساء الجمعة، 24 فبراير، بسجن الفنان سعد لمجرد 6 سنوات، لإدانته باغتصاب شابة تدعى لورا بريول وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016 .

وسبق وأن اتهم الفنان المغربي أيضًا في قضية اغتصاب فتاة في عام 2018، بجانب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية في المغرب عام 2019 .