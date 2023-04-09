شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإقناع عائلتك بالزواج من حبيبك لتجنب مصير هند فى "رسالة الإمام".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دارت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "رسالة الإمام"، حول رفض خال هند "سلمى أبو ضيف" زواجها من عمرو"رامز أمير" وإجبارها على زواجها من شقيق زوجها المتوفي وذلك لأن حبيبها التي ترغب في الزواج منه دون مستواهم، نستعرض في التقرير، نصائح يمكن أن تتبعها الفتاة لإقناع أسرتها بالزواج من حبيبها، وفقًا لما ذكره موقع "floweraura".



لتجنب مصير هند فى مسلسل رسالة الإمام (1)

الصدق

على الفتاة أن تكن صادقة مع عائلتها حتى تنجح فى إقناعهم بالارتباط بحبيبها

الإصرار

يجب على الفتاة أن تقنع أسرتها بحبها لحبيبها وأن العلاقة بينهما ليست عابرة



لتجنب مصير هند فى مسلسل رسالة الإمام (2)

تعريف الحبيب بالوالدين

يفضل أن تقنع الفتاة والديها بضرورة الجلوس مع حبيبها والاستماع له ليفهما شخصيته

تجنب إجبارهما

يجب على الفتاة أن تتجنب إجبار والديها على الموافقة ولكن عليها أن تترك لهما الفرصة للتحدث حول الأمر



لتجنب مصير هند فى مسلسل رسالة الإمام (3)

الموافقة على الشروط

على الفتاة أن توافق على شروط الأب والأم حتى تحقق ما تتمناه وهو الزواج من حبيبها

مساعدة الحبيب

يجب على الفتاة أن تساعد حبيبها لأن يكون الشخص المناسب الذى تتمناه عائلتها لها