شكرا لقرائتكم خبر عن حفل للفنانة فاطمة عادل بمشاركة شقيقيها محمد وحنان ضمن ليالي "هل هلالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة فاطمة عادل حفلا بمسرح ساحة الهناجر للفنون غدا الاثنين 10 ابريل الموافق 19 رمضان ضمن ليالي " هل هلالك " في موسمها السابع خلال شهر رمضان، ويشاركها في الحفل شقيقها النجم محمد عادل، وشقيقتها الفنانة حنان عادل .

"هل هلالك" ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ويقدم يوميا سهرات فنية ثقافية متنوعة ما بين حفلات غنائية وفقرات من السيرك القومي، وورشة فنية للأطفال، كما قدم احتفال كبير بذكري العاشر من رمضان كرم خلاله الكينج محمد منير والفنانين صبري فواز ومحمد رياض وبيومي فؤاد، وأحيت الحفل المطربة ريهام عبد الغفور، كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة رضا عدد من رقصاتها الشهيرة .

ليالي "هل هلالك" يشارك فيها البيت الفنى للمسرح، ويقدم يوميا ضمن لياليها أوبريت "الليلة الكبيرة " رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، ويشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى.