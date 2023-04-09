شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة لـ منى زكى: أعظم ممثلة شفتها بحياتي.. والأخيرة ترد: بتخجلينى بتواضعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الفنانة أصالة، بمسلسل "تحت الوصاية" للنجمة منى زكى، بعد عرضه في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2023.

وغردت أصالة، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "منى زكي خلقت بس لتبهر أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق.. الله يحفظك للفنّ ولعيلتك وأحبابك يا عبقريتنا الغالية"، وردت عليها منى زكى قائلة: "صولا.. ديما بتخجليني بتواضعك وكلامك الحلو والكلام ده لما يجي من فنانة كبيرة زيك ده شرف كبير.. بحبك خالص"، لترد عليها أصالة: "أقلّ ما يمكن أنّ يُقال بحقك ياعبقرية".





شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل تحت الوصاية، بطولة النجمة منى زكي، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، ومنصة Watch it، مشهد تجهيزات "صالح" دياب وخطيبته "منى" نهى عابدين لشراء الأثاث استعدادا لزواجهما.

كما اتصلت "سناء" مها نصار بشقيقتها "حنان" منى زكي، وأخبرتها أنها تلقت محضرا يتهمها "صالح" فيه بسرقة المركب، وطلب منها أن تهدأ هذه الأيام ولا تخرج كثيرا ولا تستخدم بطاقتها، ولكن "حنان" أخبرتها أنها تسير فى التقديم لابنها فى المدرسة، وأخبرتها "سناء" أنها يمكن أن تأتى لها وتقوم بهذا الأمر بالتوكيل.

جدير بالذكر أن مسلسل تحت الوصاية يتكون من 15 حلقة، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب إخراج محمد شاكر خضير، إنتاج سعدي جوهر، بطولة منى زكي، دياب،نسرين أمين، نهى عابدين، مها نصار، رشدي الشامي.

مسلسل "تحت الوصاية" يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي دياب، نسرين أمين، رشدى الشامي، على الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.